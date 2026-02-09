0 °С
9 Февраля , 18:21

В Башкирии родителям начнут выдавать семейную выплату

Главным нововведением нынешнего года станет старт семейной выплаты, сообщила в соцсетях министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

«По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, семейная выплата рассчитана на работающих родителей двоих и более детей. Семья сможет вернуть часть уплаченного НДФЛ в случае, если среднедушевой доход не превышает 1,5 величины регионального прожиточного минимума, а имущество не превышает установленных критериев нуждаемости. Они идентичны тем, что применяются при начислении единого пособия», — отметила руководитель ведомства.

Прожиточный минимум на душу населения в республике составляет 16 856 рублей. Если умножить на 1,5, получится 25 824 рубля.

«Проверьте, возможно, именно вы можете вернуть больше половины уплаченного подоходного налога за прошлый год», — подчеркнула Ленара Иванова.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
