В Башкирии больше всего в стране водителей, лишённых прав за пьянство

2346 случаев лишения прав за езду в нетрезвом виде зафиксировали в Башкирии в 2025 году. Такие данные приводит информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

По статистике министерства, наша республика возглавила рейтинг регионов с наибольшим количеством водителей лишенных прав за пьянство. Второе место занимает Московская область – 2232 случая, третье у Татарии – 2230 случаев.

За 11 месяцев прошлого года в стране произошло 9942 ДТП с участием нетрезвых водителей. В пьяных авариях погиб 2821 человек и 12557 получили ранения.