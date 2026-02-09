0 °С
9 Февраля , 14:00

В Башкирии больше всего в стране водителей, лишённых прав за пьянство

Республика возглавила рейтинг 2025 года по количеству пьяных лишёнников.

Евгений СОКОЛОВ
Фото: Евгений СОКОЛОВ

2346 случаев лишения прав за езду в нетрезвом виде зафиксировали в Башкирии в 2025 году. Такие данные приводит информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

По статистике министерства, наша республика возглавила рейтинг регионов с наибольшим количеством водителей лишенных прав за пьянство. Второе место занимает Московская область – 2232 случая, третье у Татарии – 2230 случаев.

За 11 месяцев прошлого года в стране произошло 9942 ДТП с участием нетрезвых водителей. В пьяных авариях погиб 2821 человек и 12557 получили ранения.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
