Радий Хабиров извинился перед индийскими студентами за ЧП в общежитии

В ходе разговора руководитель региона подчеркнул, что произошедшее — единичный случай, совсем не характерный для республики, и отметил, что уже принимаются дополнительные меры по усилению охраны образовательных учреждений.

— Я пришел открыто поговорить с вами о случившемся, — сказал Радий Хабиров. — Нам важно понять, почему это произошло и что нужно сделать, чтобы такое никогда не повторилось. Приношу свои извинения за эту ситуацию. Уже с сегодняшнего дня в вечернее и ночное время эту территорию будут усиленно патрулировать сотрудники полиции.

О подростке, ставшем виновником трагедии, глава республики отозвался так:

— Парня, который это сотворил, жалко. Жил с глухонемой мамой и бабушкой, учился в школе, старался чего-то достичь, но вот так загубил свою судьбу. Разбираемся, что стало причиной и кто тот упырь, который подтолкнул его к этому преступлению.

Радий Хабиров заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, их подлечат в местных санаториях, а если понадобится, обеспечат возможность слетать домой. При этом все расходы и организацию республика возьмет на себя. Студентам, которые проявили мужество при отражении атаки, будут вручены государственные награды.

В завершение встречи руководитель региона осмотрел учебные аудитории, бытовые комнаты и пожелал студентам хорошей учебы, сообщает его пресс-служба.

«Сделаем все, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало», — позже написал Радий Хабиров в соцсетях.

Напомним, в субботу, 7 февраля, на общежитие медуниверситета напал 15-летний подросток с ножом. В результате пострадали шесть человек — четверо иностранных студентов, сотрудник полции, а также сам нападавший при его задержании. Все шестеро получили ножевые ранения различной степени тяжести, пять человек сейчас в больницах.

Фото: пресс-служба главы РБ.