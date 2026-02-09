Организации Башкирии приглашены участвовать в грантовом конкурсе Движения первых

Участники смогут получить до 10 миллионов рублей на организацию и проведение конкурсов, фестивалей, слетов и других мероприятий, которые помогают раскрыть таланты подрастающего поколения, вовлечь в совместное творчество детей и взрослых. За три года проведения конкурса были поддержаны 1694 инициативы.

— Грантовый конкурс Движения первых — это системная возможность поддержать социально значимые инициативы, направленные на развитие и самореализацию детей и молодежи. В 2026 году грантовый фонд конкурса составит 1,4 миллиарда рублей и позволит охватить около миллиона человек. Мы снизили порог минимального количества участников проектных активностей до 50 человек, это позволит вовлечь в конкурс небольшие организации и, прежде всего, сельские школы, — отметил Герой России, участник президентской кадровой программы «Время Героев», председатель правления Движения первых Артур Орлов.

Заявки на участие в грантовом конкурсе Движения первых принимаются через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки Министерства финансов РФ до 10 марта. Проекты участников оценит экспертный совет по нескольким критериям: актуальность, социальная эффективность, значение для общества, инновационность форм и механизмов реализации. Результаты конкурсного отбора будут объявлены 1 апреля 2026 года.

Башкирия три года подряд лидирует по количеству заявок и победителей. В 2025 году от региона было подано 452 заявки, из них 40 организаций стали победителями на общую сумму больше 53 миллионов рублей.

— Мы разработали и внедрили настольную игру «Первые: играем, проектируем», с помощью которой пять тысяч учащихся, студентов и педагогов Уфы освоили основы социального проектирования. После реализации поступила волна запросов из муниципальных районов республики. Просьбы перенести методику в сельские территории показали неожиданный региональный потенциал проекта. Игра также привлекла внимание взрослой аудитории как эффективный инструмент, — отметил один из финалистов грантового конкурса прошлого сезона из Башкирии Азат Габдуллин.

Более подробную информацию об условиях конкурса можно найти на сайте конкурса.

Фото: сайт Движения первых