9 Февраля , 17:18

Гульнур Кульсарина рассказала о новом проекте «Семья защитника Отечества»

В нынешнем году, объявленном Годом единства народов России и Годом большой и дружной семьи, запланировано множество мероприятий.

Александр ДАНИЛОВ.
Фото: Александр ДАНИЛОВ.

О планах рассказала на пресс-конференции руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, председатель Общества башкирских женщин РБ Гульнур Кульсарина.

18 февраля пройдет церемония вручения медалей «Отец защитника Отечества». Награды получат отцы, воспитавшие достойных сыновей-героев.

18 марта состоится финал конкурса «Женщина — мать нации». В этом году прием заявок продлен до 1 марта, а сам он уже перешел границы республики. В этом году награды будут вручаться прежде всего мамам, женам, вдовам участников СВО.

Кроме того, в этом году стартует новый проект «Семья защитника Отечества». Участники проекта, многодетные семьи участников СВО, расскажут свои истории. Проект уже стартовал с публикаций в соцсетях постов о семьях социальных координаторов фонда.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
