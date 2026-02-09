Гульнур Кульсарина рассказала о новом проекте «Семья защитника Отечества»

О планах рассказала на пресс-конференции руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, председатель Общества башкирских женщин РБ Гульнур Кульсарина.

18 февраля пройдет церемония вручения медалей «Отец защитника Отечества». Награды получат отцы, воспитавшие достойных сыновей-героев.

18 марта состоится финал конкурса «Женщина — мать нации». В этом году прием заявок продлен до 1 марта, а сам он уже перешел границы республики. В этом году награды будут вручаться прежде всего мамам, женам, вдовам участников СВО.

Кроме того, в этом году стартует новый проект «Семья защитника Отечества». Участники проекта, многодетные семьи участников СВО, расскажут свои истории. Проект уже стартовал с публикаций в соцсетях постов о семьях социальных координаторов фонда.