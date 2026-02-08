Жителей Башкирии приглашают на Масленицу в старинное село

Организаторами праздника выступают арт-центр и благотворительный фонд «Стехин», созданный для восстановления храма екатерининской эпохи.

Для гостей воскресенцы будут печь блины и заваривать чай «Купеческий», состав которого нашли в Вертограде Екатерины Великой. Также будут угощать знаменитой Воскресенской лапшой,

В программе — исполнение старинных песен, хороводы, старорусские игры. Из дореволюционной пушки раздадутся залпы, а «Бирские стрельцы» проведут мастер-классы по стрельбе из лука. Организаторы планируют ярмарку местных производителей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.