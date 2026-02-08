0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
8 Февраля , 18:01

Жителей Башкирии приглашают на Масленицу в старинное село

Праздник пройдет в старинном русском горнозаводском селе Воскресенское Мелеузовского района — на территории арт-центра «Воскресенский медеплавильный завод» рядом с храмом Воскресения Словущего.

Жителей Башкирии приглашают на Масленицу в старинное село
Жителей Башкирии приглашают на Масленицу в старинное село

Организаторами праздника выступают арт-центр и благотворительный фонд «Стехин», созданный для восстановления храма екатерининской эпохи.

Для гостей воскресенцы будут печь блины и заваривать чай «Купеческий», состав которого нашли в Вертограде Екатерины Великой. Также будут угощать знаменитой Воскресенской лапшой,

В программе — исполнение старинных песен, хороводы, старорусские игры. Из дореволюционной пушки раздадутся залпы, а «Бирские стрельцы» проведут мастер-классы по стрельбе из лука. Организаторы планируют ярмарку местных производителей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru