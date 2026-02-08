0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
8 Февраля , 09:00

В Уфе запускается православный киноклуб

Союз православных женщин Республики Башкортостан и Центр искусства «Аждаха» сообщили о начале совместного культурно-просветительского проекта — Православного киноклуба.

В Уфе запускается православный киноклуб
В Уфе запускается православный киноклуб

Его цель — создание открытой площадки для диалога, духовного и культурного общения через искусство кинематографа. Кинопоказы будут проходить раз в месяц с последующим обсуждением. Фокус будет сделан на фильмы, затрагивающие вопросы веры, морали, исторического наследия и вечных человеческих ценностей.

Работа киноклуба откроется показом документального фильма «Литургия» (12+) протоиерея Сергея Баранова. Эта картина погружает в смысл и красоту главного христианского богослужения, открывая его глубину как для воцерковлённых людей, так и для всех, кто интересуется русской культурой и духовными поисками.

Первая встреча киноклуб (12+) состоится в первое воскресенье Великого поста, 1 марта 2026 года, начало в 14:00. Место встречи: Центр искусства «Аждаха», г. Уфа, ул. Рудольфа Нуриева, 16. Вход бесплатный по обязательной предварительной регистрации на официальном сайте Центра «Аждаха».

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru