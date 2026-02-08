В Уфе запускается православный киноклуб

Его цель — создание открытой площадки для диалога, духовного и культурного общения через искусство кинематографа. Кинопоказы будут проходить раз в месяц с последующим обсуждением. Фокус будет сделан на фильмы, затрагивающие вопросы веры, морали, исторического наследия и вечных человеческих ценностей.

Работа киноклуба откроется показом документального фильма «Литургия» (12+) протоиерея Сергея Баранова. Эта картина погружает в смысл и красоту главного христианского богослужения, открывая его глубину как для воцерковлённых людей, так и для всех, кто интересуется русской культурой и духовными поисками.

Первая встреча киноклуб (12+) состоится в первое воскресенье Великого поста, 1 марта 2026 года, начало в 14:00. Место встречи: Центр искусства «Аждаха», г. Уфа, ул. Рудольфа Нуриева, 16. Вход бесплатный по обязательной предварительной регистрации на официальном сайте Центра «Аждаха».

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.