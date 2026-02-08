В Уфе умерла 106-летний ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны, Кавалер ордена солдатской Славы родилась 10 января 1920 года в д. Новокангышево Дюртюлинского района БАССР.

На фронт попала в начале мая 1942 года в составе пятидесяти девушек - добровольцев из Дюртюлинской пристани. В составе первого добровольного комсомольского эшелона из Башкирии девушки прибыли прямо в пекло, под Сталинград. Сразу попали в действующие армии №62 и №64.

Молодой парторг Мусайра Нугумановна отличилась на фронте и как военкор. В полковой газете «Бей врага!» печатались ее очерки, зарисовки о боевых подругах, «жаркие» репортажи с передовой.

На фронте девушка освоила специальность связистки, телефонистки, наводчицы и, если возникала необходимость, легко их замещала.

Был случай, когда она по приказу командира одна ночью через Дон тянула кабель на плоту из подручных материалов. К утру связь со штабом была восстановлена.

День Победы Мусайра Нугумановна встретила на границе Польши с Германией. К концу 1945 года вернулась домой, работала учителем русского языка и литературы.

Награждена орденом Славы III степени и медали «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.». В 2023 и 2024 годах принимала участие в Параде Победы в Москве. В 2024 году состоялся выпуск сборника стихов Мусайры Нугумановны. Почетный гражданин города Уфы.

Фото со страницы Газизьяна Ахмедьянова в телеграм-канале.