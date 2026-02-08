Союз журналистов республики собирает средства на дроны для полка «Башкортостан»

Журналисты активно участвуют в сборе гуманитарной помощи с первых дней спецоперации. В октябре прошлого года Союз журналистов Башкортостана объявил о сборе денег на приобретение дорогостоящего оборудования для работников сферы СМИ, мобилизованных на СВО.

«Сотрудники наших СМИ активно поддерживают бойцов из республики. Они собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и изготавливают печи-буржуйки, окопные свечи. В октябре сотрудники Дома печати сами отвезли гуманитарную помощь мобилизованным журналистам. После этого, по запросам бойцов — наших коллег, мы объявили дополнительный сбор денег, который завершился в конце года. Сегодня на эти средства мы заказали для них разведывательный дрон», — отметил руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев.

На этот год также запланированы поездки республиканских журналистов в зону СВО, включая гуманитарные миссии. По словам председателя Союза журналистов республики Вадута Исхакова, по итогам нового сбора планируется закупить дроны и другие необходимые вещи и передать их полку «Башкортостан».

«Радий Фаритович сформулировал суть своего ежегодного послания тремя словами: «Все для Победы». Мы видим свою задачу еще и в расширении этого посыла до тезиса «ВСЕ для Победы!», подразумевая расширение круга сограждан, вовлеченных в наше общее важное дело. Предлагаю каждому подумать, какой вклад он внес в победу и как еще может поддержать бойцов из республики. Объединив силы, инициативы, возможности, мы обязательно победим», — подчеркнул Максим Ульчев.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.