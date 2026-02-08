Известный неонатолог из Башкирии удостоена премии «Профессор года»

Заслуженный врач Республики Башкортостан, Отличник здравоохранения РБ, доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр Эльза Ахмадеева более 50 лет своей жизни посвятила педиатрии, подготовила десятки ученых, издала более 500 научных работ и 11 монографий.

Важнейшим вкладом профессора стало внедрение лечебно-охранительного режима выхаживания новорожденных. Эльза Ахмадеева является одним из создателей нового направления в медицине — перинатологии.

За свои выдающиеся достижения удостоена множества престижных наград.

Фото: Лейла Ахмадеева.