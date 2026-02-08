0 °С
8 Февраля , 11:16

Известный неонатолог из Башкирии удостоена премии «Профессор года»

На научном профессорском форуме, проходившем в Российской Академии образования в Москве, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и председатель Российского профессорского собрания Владислав Гриб вручили диплом общенациональной премии «Профессор года - 2025» прославленному неонатологу, уроженке Башкирии Эльзе Ахмадеевой.  

Заслуженный врач Республики Башкортостан, Отличник здравоохранения РБ, доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр Эльза Ахмадеева более 50 лет своей жизни посвятила педиатрии, подготовила десятки ученых, издала более 500 научных работ и 11 монографий.

Важнейшим вкладом профессора стало внедрение лечебно-охранительного режима выхаживания новорожденных. Эльза Ахмадеева является одним из создателей нового направления в медицине — перинатологии.

За свои выдающиеся достижения удостоена множества престижных наград.

Фото: Лейла Ахмадеева.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
