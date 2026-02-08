Андрей Назаров поздравил жителей Башкирии с Днём российской науки

«Сегодня Башкортостан переходит к экономике нового типа — на базе ИИ и биотехнологий. Правительство республики поддерживает науку: выдает гранты молодым ученым, развивает предуниверсарии, чтобы «вести» таланты со школы. Главный драйвер прорыва — Евразийский научно‑образовательный центр (НОЦ). Это экосистема, где академическая мысль встречается с реальным бизнесом», — отметил Андрей Назаров.

Премьер-министр подчеркнул, что в республике растет число молодых исследователей и напомнил о выдающемся уроженце Башкирии — Дилюсе Лутфулловиче Рахманкулове, ученом‑химике мирового уровня. Его разработки, а их более 500, нашли применение в нефтедобыче, оптике, ядерной энергетике и других сферах.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.