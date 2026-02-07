0 °С
7 Февраля , 14:21

В Башкирии нерадивую мать-алиментщицу отправили в колонию

Жительнице города Давлеканово предстоит отбыть несколько месяцев в колонии за неуплату алиментов на содержание ребенка.

Предыдущие суды возлагали на 54-летнюю местную жительницу обязанность выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Но отклика решения судов в сердце матери не нашли: она по-прежнему не перечисляла дочери деньги, какое-либо участие в ее воспитании не принимала.

Женщина не спешила устроиться на работу и задолжала дочери более 1,3 миллиона рублей. Состоялся очередной суд, который назначил ей наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием их в колонии-поселении, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Фото автора.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
