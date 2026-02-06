0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
6 Февраля , 10:51

В Уфе после масштабной реконструкции открылся Дворец творчества «Орион»

Во дворце, построенном в 1968 году, провели капитальный ремонт, сообщил в соцсетях глава администрации столицы Ратмир Мавлиев.

В Уфе после масштабной реконструкции открылся Дворец творчества «Орион»
В Уфе после масштабной реконструкции открылся Дворец творчества «Орион»

«Мы полностью перестроили кровлю, облегчили ее и провели качественный, стильный ремонт. Получилось светлое и уютное пространство в лучших демских традициях. «Орион» очень востребован. Здесь ежедневно проходят концерты и занятия — всего более 300 мероприятий в год», — отметил мэр столицы.

В этом году в Демском районе запланировано благоустройство парка «Баланово». Реконструкции также требует здание спортивной школы «Батыр». Вопрос будет взят в проработку, пообещал Ратмир Мавлиев.

Фото: Ратмир Мавлиев ВК.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru