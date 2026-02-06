В Уфе после масштабной реконструкции открылся Дворец творчества «Орион»

«Мы полностью перестроили кровлю, облегчили ее и провели качественный, стильный ремонт. Получилось светлое и уютное пространство в лучших демских традициях. «Орион» очень востребован. Здесь ежедневно проходят концерты и занятия — всего более 300 мероприятий в год», — отметил мэр столицы.

В этом году в Демском районе запланировано благоустройство парка «Баланово». Реконструкции также требует здание спортивной школы «Батыр». Вопрос будет взят в проработку, пообещал Ратмир Мавлиев.

Фото: Ратмир Мавлиев ВК.