6 Февраля , 14:19

В программу «Башкирское долголетие» по Абхазии включат участников СВО и их семьи

В программу «Башкирское долголетие. Туризм» по абхазскому направлению планируется включить участников СВО и их семьи.

Как рассказал на своей странице в соцсетях премьер-министр РБ Андрей Назаров, об этом у него шел разговор во время встречи президентом Республики Абхазия Бадрой Гунба и премьер-министром Владимиром Делба.

«В Абхазии провел плодотворно рабочие встречи. Сверили часы и обсудили конкретные проекты. В частности, говорили о продвижении продовольственных товаров как в Башкортостане, так и в Абхазии. Прямые рейсы Уфа - Сухум уже есть, и это большое преимущество», - написал Андрей Назаров.

Он напомнил, что между республиками действует план сотрудничества до 2030 года. Есть и первые результаты: товарооборот за 11 месяцев прошлого года вырос в 15 раз.

«От имени Радия Фаритовича пригласил коллег посетить Башкортостан уже этой весной», - отметил Андрей Назаров.

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
