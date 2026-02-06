В парке имени Ленина в Уфе начались работы на фонтанах

Строители приступили к воссозданию чаш двух фонтанов, которые были демонтированы из-за износа. По словам руководителя подрядной организации Сергея Минеева, фонтаны будут сооружены заново, но сохранят свои габариты и форму. В отделке планируется использовать гранит с башкирского месторождения.

По завершении монтажных работ будет проведена пуско-наладка инженерного оборудования и светового оформления, настройка водных струй.

Как пояснил замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы Ришат Исмагилов, в парке уложено бетонное основание пешеходных дорожек, завершена обрезка деревьев, проложены новые инженерные сети, включая коммуникации для фонтанов, смонтирована система автополива зеленых насаждений. Завершена реставрация постамента памятника Арслану Мубарякову, обновлено гранитное покрытие в зоне памятника Александру Матросову, восстановлено парапетное ограждение братского захоронения, проведена реставрация облицовки цоколей орденских стел.

В ближайшее время будет воссоздана историческая входная группа с колоннадой. Работы в парке завершатся к Дню Республики.

Напомним, что реконструкция парка имени Ленина проходит по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Администрация Уфы.