В городах и сёлах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Жители республики смогут приобрести натуральную, свежую продукцию местных производителей — мясо, рыбу, мед, овощи, фрукты и прочее.

Ярмарки пройдут на 42 площадках — в Нефтекамске, Сибае, Стерлитамаке и других городах, а также Абзелиловском, Архангельском, Балтачевском и прочих районах.

В Уфе торговля развернется на четырех площадках: по улице Мушникова, 20, Рабкоров, 20, перед Дворцом спорта и на площади имени Серго Орджоникидзе.

Адреса мест проведения ярмарок в конкретных муниципалитетах можно уточнить на сайте минторга.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.