0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
6 Февраля , 11:02

В городах и сёлах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарки по продаже сельхозпродукции состоятся с 6 по 8 февраля, сообщили в министерстве торговли.

В городах и сёлах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В городах и сёлах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Жители республики смогут приобрести натуральную, свежую продукцию местных производителей — мясо, рыбу, мед, овощи, фрукты и прочее.

Ярмарки пройдут на 42 площадках — в Нефтекамске, Сибае, Стерлитамаке и других городах, а также Абзелиловском, Архангельском, Балтачевском и прочих районах.

В Уфе торговля развернется на четырех площадках: по улице Мушникова, 20, Рабкоров, 20, перед Дворцом спорта и на площади имени Серго Орджоникидзе.

Адреса мест проведения ярмарок в конкретных муниципалитетах можно уточнить на сайте минторга.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru