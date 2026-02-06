В Башкирии подвели итоги общественного мониторинга «Здравконтроль»

В мероприятии приняли участие ключевые представители системы здравоохранения и Общественной палаты региона, включая министра Айрата Рахматуллина и руководителя комиссии Общественной палаты Диану Фарахову, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

В своем докладе Диана Фарахова представила подробные итоги работы. Было отмечено, что за 2024-2025 годы в рамках проекта было проверено 26 медицинских организаций, а на 2026 год запланировано 12 проверок. Основное внимание в обсуждении уделялось результатам мониторинга, выявленным замечаниям, а также планируемым изменениям в методике проверок и сроках отчетности.

Главная цель «Здравконтроля» — к 2030 году обеспечить полную информационную открытость медучреждений, доступность услуг для всех категорий граждан и понятность взаимодействия с системой здравоохранения. Особый акцент делается на создание комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и участников боевых действий. Достичь этого планируется через внедрение единых стандартов работы и повышение прозрачности всех процессов.

По итогам обсуждения были определены приоритетные направления дальнейшей работы. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин взял реализацию проекта под личный контроль, отметив, что систематический мониторинг и конструктивное взаимодействие всех сторон позволят существенно повысить качество и доступность медицинской помощи в регионе.

Фото: пресс-служба ОП РБ.