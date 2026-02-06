В Башкирии более 80 процентов льготников получили земельный участок или выплату

Земельные участки предоставляются многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, молодым семьям, участникам СВО и членам семей погибших военнослужащих, имеющим награды, гражданам, нуждающимся в жилье, бюджетникам. Вместо участка многодетные и родители детей-инвалидов могут получить единовременную выплату в 250 тыс. рублей.

На 1 января 2026 года на учете состояли 16 087 семей. Из них более 10 тысяч составляли многодетные семьи. В минувшем году им было предоставлено 977 земельных участков.

— Для нас поддержка многодетных семей — один из ключевых приоритетов. За все время действия программы этой категории было выделено 44 607 участков. В некоторых районах свободной земли не хватает, и мы предлагаем выплату. На эти деньги можно приобрести участок в удобном месте или направить их на другие жилищные нужды, — подчеркнул замминистра земельных и имущественных отношений Артур Аманбаев.

Денежную выплату получили 4 785 многодетных семей, а всего выдано 5 352 свидетельства. В нынешнем году на выплаты будет направлено 100 млн рублей.

Также активно формируются новые участки под индивидуальное жилищное строительство. Только в минувшем году проведены кадастровые работы в отношении 1 228 новых наделов.

