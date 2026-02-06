Радий Хабиров передал ордена Шаймуратова семьям погибших участников СВО

Находясь с рабочим визитом в Салаватском районе, глава Башкирии встретился с семьями погибших на СВО бойцов Айнура Кувамова, Марселя Рамазанова, Руслана Сафиуллина, Венера Ульданова, Азамата Харисова, Азата Фархутдинова. Руководитель региона выразил соболезнования родителям и женам погибших военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми бойцы награждены посмертно.

— Ребята отдали свою жизнь за Родину, — приводит слова Радия Хабирова пресс-служба руководителя региона. — Каждый из них до конца выполнил свой долг. Они — настоящие герои. Спасибо вам большое за ваших сыновей. Наша главная задача — помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, жен и детей. Когда закончится специальная военная операция, мы обязательно поставим в Уфе мемориал в честь наших воинов. Аллеи памяти также появятся во всех муниципалитетах. Знаю, что такая работа уже проводится.

Социальный координатор госфонда «Защитники Отечества» по Салаватскому району Миляуша Сафиуллина, супруг которой погиб на СВО, отметила, что она всегда на связи с семьями погибших ребят, содействует в организации необходимой им социальной и психологической помощи.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.