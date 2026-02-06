Гульнур Кульсарина: Башкортостан — яркий пример мирного сосуществования народов

— Башкортостан является ярким примером мирного сосуществования и плодотворного сотрудничества множества народов. В республике, объединенной общей историей и культурой, национальное многообразие служит прочным фундаментом для развития и процветания. Межнациональные отношения в Башкирии по праву считаются образцом успешной реализации национальной политики. Здесь созданы все условия для сохранения и развития языков, культур и традиций каждого народа, что способствует укреплению взаимопонимания и уважения между представителями различных национальностей.

В условиях современных внешних вызовов Башкортостан демонстрирует непоколебимую сплоченность и консолидацию многонационального общества. Единство жителей республики — это надежный щит, оберегающий мир и стабильность.

Издавна башкирские батыры проявляли героизм, защищая Россию. Среди них Кахым-туря (Касим Мурдашев), Минигали Шаймуратов, Тагир Кусимов и Муса Гареев, олицетворяющие мужество и отвагу народа Башкортостана. Эти славные сыны своей земли являлись образцом доблести на полях сражений, внося неоценимый вклад в оборону страны.

Сегодня, когда наши соотечественники отстаивают интересы Родины в зоне специальной военной операции, особенно важно отметить, что бок о бок сражаются воины разных национальностей и конфессий. Духовные отцы — батюшки и хазраты — поддерживают всех бойцов, независимо от веры. Эта братская взаимовыручка, закаленная в боях и имеющая огромную ценность, является еще одним свидетельством нерушимого единства народов России.

В Год единства народов России региональное отделение Ассамблеи народов России, филиал фонда «Защитники Отечества» дадут старт инициативам, призванным усилить сплоченность и оказать всемерную поддержку семьям военных. Запланированы масштабные мероприятия, культурные и спортивные события, ориентированные на продвижение традиций и ценностей, которые объединяют всех граждан республики.

Общие проекты призваны укрепить единство и взаимопонимание между народами, проживающими в регионе. Основной фокус будет сделан на всестороннюю помощь семьям военнослужащих, включая материальную поддержку, психологическую помощь и социальную адаптацию, — отметила Гульнур Кульсарина.

Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ.