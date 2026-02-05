0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
5 Февраля , 20:07

Владимир Путин объявил Год единства народов России открытым

Сегодня, 5 февраля, Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил Год единства народов России открытым на торжественном мероприятии в Национальном центре «Россия».

Владимир Путин объявил Год единства народов России открытым
Владимир Путин объявил Год единства народов России открытым

Владимир Путин напомнил на встрече с многонациональной аудиторией, как родилась Россия и населяющие ее этносы: «Как родилась Россия, как родились наши этносы, в том числе и русские, как нация, как народ? Все это возникло на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов. И они объединились только тогда, когда у них возникла общая территория, общие, как бы сейчас сказали, экономические интересы, единая власть, единые духовные ценности».

«Что было самым главным в формировании многонациональной России? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, — подчеркнул Владимир Путин. — Полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга. И это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, но базовые ценности являются общими», — цитирует президента сайт Кремля.

Фото: скриншот видеотрансляции.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru