Владимир Путин объявил Год единства народов России открытым

Владимир Путин напомнил на встрече с многонациональной аудиторией, как родилась Россия и населяющие ее этносы: «Как родилась Россия, как родились наши этносы, в том числе и русские, как нация, как народ? Все это возникло на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов. И они объединились только тогда, когда у них возникла общая территория, общие, как бы сейчас сказали, экономические интересы, единая власть, единые духовные ценности».

«Что было самым главным в формировании многонациональной России? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, — подчеркнул Владимир Путин. — Полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга. И это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, но базовые ценности являются общими», — цитирует президента сайт Кремля.

Фото: скриншот видеотрансляции.