5 Февраля , 16:55

В Уфе прошли парламентские слушания по обеспечению безопасности детей

В Конгресс-холле «Торатау» в Уфе прошли парламентские слушания по вопросу «Обеспечение безопасности детей в Республике Башкортостан: состояние и проблемы правового регулирования».

Мероприятие провел председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Особое внимание он уделил недавнему происшествию в уфимской гимназии № 16, указав на необходимость глубокого анализа причин подобных инцидентов.

«Это происшествие показало брешь в системе. Нам нужно понять, почему дает сбой система обеспечения безопасности детей. Важно вести работу с психологическим климатом, выявлять детей в кризисном состоянии, взаимодействовать с родителями. Необходимо обеспечить профилактику не только самих происшествий, но и, в первую очередь, тех обстоятельств, которые к ним приводят», -отметил Константин Толкачев.

Как рассказала по итогам слушаний на своей странице в соцсетях сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, недавние события в уфимской гимназии и других регионах подчеркивают необходимость постоянного межведомственного взаимодействия и комплексного подхода к обеспечению безопасности детей. Эта важная тема требует консолидации усилий различных ведомств и конкретной работы.

«Нами много сделано в нормативном обеспечении безопасности детей, но этого недостаточно. Необходимо не только принимать новые акты, но и активно их внедрять. Важно пересмотреть существующие программы с акцентом на помощь конкретным детям, особенно из неблагополучных семей. Формирование доброжелательного психологического климата в образовательных учреждениях — ключевая задача. Помощь в разработке необходимых методических рекомендаций готов оказать факультет психологии МГУ, с которым Комитет эффективно взаимодействует», - написала Лилия Гумерова. Сенатор выступила на слушаниях в онлайн-формате.

По итогам мероприятия будут приняты рекомендации, адресованные органам государственной власти и местного самоуправления. Документ включит в себя ряд законодательных инициатив, среди которых разработка базового закона «Об обеспечении безопасности детей в РБ» и закона «О безопасности людей на водных объектах». Особое внимание будет уделено ужесточению ответственности родителей за безопасность детей.

Фото: соцсети Лилии Гумеровой.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
