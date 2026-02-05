0 °С
5 Февраля , 17:30

В Уфе представили план Года большой и дружной семьи

В Общественной палате Башкирии состоялся круглый стол, посвященный старту в регионе тематического Года большой и дружной семьи. Ключевым спикером мероприятия выступила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, которая представила новые подходы, статистику и планы на предстоящий период.

Министр подчеркнула, что Год семьи — это возможность усилить внимание к нуждам многодетных семей и публично признать их вклад. «Семьи хотят признания. Они хотят, чтобы их умение быть счастливыми в семье видели и оценивали», — заявила Ленара Иванова.

Одной из самых резонансных новых инициатив станет введение «КПД-рейтинга» (рейтинга корпоративной поддержки демографии) для оценки работодателей. Рейтинг будет учитывать доброжелательность компании к работникам с детьми и меры мотивации к созданию семьи.

Ленара Иванова привела убедительные данные: за последние пять лет число многодетных семей в Башкирии выросло почти на 14 тысяч, а рост составил 23,6%. Также на 26% снизилось количество разводов по сравнению с 2020 годом.

В республике действует около 40 мер поддержки, которыми пользуются порядка 192 тысяч семей. Общий объем финансирования превышает 14 млрд рублей. Среди популярных и доступных мер: компенсация затрат на платное обучение в колледжах (до 30 тыс. рублей), бесплатный проезд школьников на общественном транспорте (44 поездки в месяц), бесплатное посещение музеев, выставок и зоопарков, бесплатные парковки в центре Уфы для многодетных родителей.

Министр также анонсировала структурные изменения:

Психоневрологические интернаты будут переименованы в «социальные дома».

Республиканский центр социального обслуживания населения (РЦСОН) будет реорганизован в Ресурсный центр «Развитие».

Особое внимание уделяется поддержке семей, ухаживающих за пожилыми и инвалидами. Для этого расширяется сеть проката технических средств реабилитации (до 30 пунктов) и работают «Школы ухода».

В рамках Года семьи запланирована череда мероприятий, приуроченных к семейным праздникам: День башкирской семьи (1 марта), Неделя семьи и День многодетной семьи как завершающее событие.

«Каждому в большой и дружной семье должно быть комфортно. Этот принцип лежит в основе всех реализуемых и планируемых программ поддержки института семьи в Республике Башкортостан», — резюмировала Ленара Иванова.

Фото: пресс-служба ОП РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
