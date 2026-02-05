Флюр Нурлыгаянов: Нужно добиваться взаимного доверия между государством и людьми

Флюр Нурлыгаянов отметил, что Радий Хабиров пообщался с представителями гражданского общества вскоре после того, как выступил с Посланием к депутатам Госсобрания.

— В своем выступлении Радий Фаритович четко обозначил главный приоритет: «Все для победы». Для достижения наших общих целей в это непростое время необходима полная мобилизация общества, истинное единение каждого жителя региона, — высказал свое мнение Флюр Нурлыгаянов. — На встрече мы детально обсудили, как это воплотить в жизнь. Я убежден: фундаментом для такого единства может быть только взаимное доверие между государством и гражданами. Доверие, которое строится на делах, открытости и общем деле.

Для победы нам критически важно обеспечить три вещи. Это, во-первых, социальное партнерство, то есть постоянный диалог власти и общества. Во-вторых, экономическую солидарность — поддержку своего производителя и развитие кооперации. И в-третьих, нужна политическая и социальная сплоченность, когда все силы республики, независимо от взглядов, работают на ее благополучие.

— Послание Главы — это не просто слова, это план действий, в том числе и для общественников. И наша с вами задача — вместе, плечом к плечу, этот план реализовать. Победа требует от нас всех максимальной отдачи, ответственности и единства, — подытожил депутат.

Напомним, что в ходе встречи глава региона высоко оценил работу общественников. «Мы хорошо понимаем роль и значение институтов гражданского общества и видим результаты вашей деятельности», — сказал он.

Фото: соцсети Флюра Нурлыгаянова.