В Башкирии с 12 января начнёт работу «горячая линия» по качеству и безопасности

Специалисты будут консультировать жителей региона по вопросам нормативов для пищевых продуктов, дадут рекомендации по выбору качественных товаров, а также разъяснят, как действовать и куда обращаться при покупке некачественных продуктов.

Получить консультации можно будет по телефону 8 (347) 218-09-78 с 9.00 до 18.00 часов по будням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

При необходимости личного приема или для составления проекта претензии обращаться можно будет в минторг РБ по адресу: Уфа, улица Цюрупы, 13, кабинет 703. С 9.00 до 17.00 часов по будням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.