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Общество
9 Января , 08:14

В Башкирии с 12 января начнёт работу «горячая линия» по качеству и безопасности

Организована она будет минторгом региона и продлится по 30 января, сообщает пресс-служба правительства РБ.

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В Башкирии с 12 января начнёт работу «горячая линия» по качеству и безопасностиВ Башкирии с 12 января начнёт работу «горячая линия» по качеству и безопасности
В Башкирии с 12 января начнёт работу «горячая линия» по качеству и безопасности

Специалисты будут консультировать жителей региона по вопросам нормативов для пищевых продуктов, дадут рекомендации по выбору качественных товаров, а также разъяснят, как действовать и куда обращаться при покупке некачественных продуктов.

Получить консультации можно будет по телефону 8 (347) 218-09-78 с 9.00 до 18.00 часов по будням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

При необходимости личного приема или для составления проекта претензии обращаться можно будет в минторг РБ по адресу: Уфа, улица Цюрупы, 13, кабинет 703. С 9.00 до 17.00 часов по будням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Автор:Артур СМОЛОВ
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