3 Января , 19:24

«Знание» запустило онлайн-курс по кибербезопасности для педагогов и родителей

На платформе «Знание.Академия» открылся онлайн-курс «Цифровая гигиена: как обучать детей безопасности в интернете», сообщили в обществе «Знание».

Российское общество «Знание».
Фото: Российское общество «Знание».

Педагогов и родителей научат понимать особенности поведения детей в цифровом пространстве и распознавать онлайн-угрозы. Основываясь на этих знаниях, педагоги смогут проводить профильные уроки. Родителям это поможет сформировать у ребенка цифровую культуру, вовремя заметить тревожные сигналы об опасных ситуациях в цифровой среде.

«Цифровая гигиена становится ключевым элементом безопасности, ведь все больше угроз окружает ребенка в интернете. Как на них не поддаваться и правильно реагировать, должны объяснять педагоги и родители, которым мы и посвятили данный курс», — отметила руководитель платформы «Знание.Академия» Александра Буйчик.

Программа включает 11 уроков общей продолжительностью пять часов. Пройти обучение можно в удобном темпе. По его итогам слушателю будет выдан персональный сертификат.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
