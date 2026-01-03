В Уфе на Рождество перекроют дороги

На торжественную службу соберутся тысячи верующих. Прямую трансляцию праздничного богослужения в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы проведет телеканал БСТ.

С 19.00 6 января до 8.00 7 января будут перекрыты для движения транспорта:

ул. Маяковского (от ул. Архитектурной до ул. Калинина);

ул. Бехтерева (от ул. Менделеева до дома по улице Менделеева, 1/1);

местный проезд вдоль дома по ул. Баязита Бикбая, №32а;

ул. Кирова (от ул. Айской до ул. Ветошникова);

ул. Амурская и ул. Крестьянская (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы).



Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.