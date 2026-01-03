-9 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
3 Января , 14:07

В Башкирии студентка «подарила» мошенникам 400 тысяч рублей

Всего за минувшие сутки жители республики перевели аферистам более 5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

МВД по РБ.
Фото: МВД по РБ.

29-летняя студентка из Уфы, ответив на телефонный звонок, поверила в то, что стала жертвой мошеннических операций. Чтобы сохранить деньги, она по указке аферистов перевела их на новый банковский счет и в итоге потеряла 400 тыс. рублей.

Более 5 млн рублей отдала мошенникам 66-летняя пенсионерка из Бижбулякского района. Позвонивший ей неизвестный представился инвестором и предложил выгодно вложить средства в проекты. В итоге женщина потеряла все свои накопления.

В МВД по РБ рекомендуют при поступлении сомнительного звонка сразу прервать беседу. Нельзя переводить деньги на указанные незнакомыми лицами счета или сообщать им персональные данные.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru