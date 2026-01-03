В Башкирии студентка «подарила» мошенникам 400 тысяч рублей

29-летняя студентка из Уфы, ответив на телефонный звонок, поверила в то, что стала жертвой мошеннических операций. Чтобы сохранить деньги, она по указке аферистов перевела их на новый банковский счет и в итоге потеряла 400 тыс. рублей.

Более 5 млн рублей отдала мошенникам 66-летняя пенсионерка из Бижбулякского района. Позвонивший ей неизвестный представился инвестором и предложил выгодно вложить средства в проекты. В итоге женщина потеряла все свои накопления.

В МВД по РБ рекомендуют при поступлении сомнительного звонка сразу прервать беседу. Нельзя переводить деньги на указанные незнакомыми лицами счета или сообщать им персональные данные.