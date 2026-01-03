-9 °С
3 Января , 16:05

Константин Толкачёв назвал самые важные законы, принятые в 2025 году

Депутаты Госсобрания — Курултая приняли в минувшем году около 180 законов, сообщил председатель парламента Константин Толкачев.

Константин Толкачев ВК.
Фото: Константин Толкачев ВК.

Закон о создании Государственного реестра национального наследия РБ направлен на сохранение и популяризацию уникальных объектов духовного, культурного, исторического и природного наследия.

— В документе нашли отражение как материальные памятники, так и объекты духовного наследия. Это не только внесенные в Конституцию государственный природный заповедник «Шульган-Таш», природные парки «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Мурадымовское ущелье», «Иремель», памятники природы Куштау, Тратау, Юрактау, но также архитектурные достопримечательности, уникальные продукты и техники, определяющие богатейшую палитру национальной культуры республики. Это комплекс свадебных обрядов башкир, кумыс как традиционный и обрядово-праздничный напиток, технология изготовления башкирской юрты, традиционная борьба куреш, башкирское народное музыкально-поэтическое творчество и многое другое. В Реестр внесен и башкирский язык как объект нематериального этнокультурного достояния, — подчеркнул Константин Толкачев.

Башкортостан первым в России принял закон о поддержке военных журналистов.

— Мы усилили социальную защищенность работников СМИ, которые с риском для жизни выполняют профессиональный долг в зоне СВО. Закон гарантирует им, а также семьям погибших меры государственной поддержки. Журналисты, работавшие в зоне боевых действий более 60 дней, получают соответствующее удостоверение, — отметил спикер.

Также приняты законы, предусматривающие создание механизма комплексной реабилитации и абилитации инвалидов по федеральным стандартам, расширение доступа к бесплатной юридической помощи многодетных семей и пострадавших от кибермошенничества, удешевление оформления сделок дарения между близкими людьми и другие.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
