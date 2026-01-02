-13 °С
С начала 2026 года в Башкирии произошло 14 пожаров

На территории республики с начала года случилось 14 пожаров, в которых погиб один человек и двое получили травмы, сообщает МЧС России по РБ.

В Зианчуринском районе в деревне Биштиряк во время тушения бревенчатого дома пожарные обнаружили тело 70-летнего хозяина. По предварительным данным погибший был инвалидом. Причины пожара устанавливаются.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение показателей количества пожаров на два случая, число погибших аналогично прошлому году.

«Несмотря на снижение количества пожаров, призываем жителей и гостей республики соблюдать правила пожарной безопасности, запускать фейерверки на специальных площадках и не оставлять детей без присмотра. Телефон вызова экстренных служб 112», – напоминают спасатели.

Фото МЧС России по РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
