С начала 2026 года в Башкирии произошло 14 пожаров

В Зианчуринском районе в деревне Биштиряк во время тушения бревенчатого дома пожарные обнаружили тело 70-летнего хозяина. По предварительным данным погибший был инвалидом. Причины пожара устанавливаются.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение показателей количества пожаров на два случая, число погибших аналогично прошлому году.

«Несмотря на снижение количества пожаров, призываем жителей и гостей республики соблюдать правила пожарной безопасности, запускать фейерверки на специальных площадках и не оставлять детей без присмотра. Телефон вызова экстренных служб 112», – напоминают спасатели.

Фото МЧС России по РБ.