В Башкирии открылось голосование за лучшую ёлку республики

Как сообщает пресс-служба правительства республики, в рамках конкурса участники разделяются на следующие категории:

Населенные пункты с численностью населения до 5 тысяч человек; Населенные пункты с численностью от 5 тысяч до 15 тысяч человек; Населенные пункты с численностью от 15 тысяч до 70 тысяч человек; Населенные пункты с численностью населения от 70 тысяч человек.

«Видеоролики участников размещены на официальной странице Министерства ЖКХ в социальной сети «ВКонтакте». Посредством открытого онлайн-голосования будет определен победитель в каждой категории. Голосуйте за понравившийся ролик и выявляйте достойных, креативных – лучших! Видеоролик, набравший больше всех голосов, становится победителем», - рассказали организаторы конкурса.

Итоги будут подведены 14 января 2026 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.