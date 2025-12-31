В Башкирии открылось голосование за лучшую ёлку республики

Как сообщает пресс-служба правительства республики, в рамках конкурса участники разделяются на следующие категории:
«Видеоролики участников размещены на официальной странице Министерства ЖКХ в социальной сети «ВКонтакте». Посредством открытого онлайн-голосования будет определен победитель в каждой категории. Голосуйте за понравившийся ролик и выявляйте достойных, креативных – лучших! Видеоролик, набравший больше всех голосов, становится победителем», - рассказали организаторы конкурса.
Итоги будут подведены 14 января 2026 года.
Фото: пресс-служба правительства РБ.