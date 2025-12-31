-5 °С
В Башкирии будет создан Дом ДОСААФ

В Уфе появится Дом ДОСААФ, рассказал в эфире телекомпании БСТ вице-премьер правительства – министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Руслан Хабибов пояснил, что соответствующее соглашение было подписано с руководством ДОСААФ России. Располагаться республиканский филиал всероссийского общества будет в Уфе по адресу бульвар Славы, 6. То есть по сути останется в том же помещении, которое занимал и прежде.

- Тем самым откроются новые возможности для наших спортивных федераций. Сегодня очень важно патриотическое воспитание, создание возможностей и условий для наших ребят. Ведь служить и защищать Родину надо уметь. А чтобы уметь, надо готовить. А чтобы готовить, надо эти условия создать. И эти условия мы, республика и ДСААФ, будем создавать, - подчеркнул Руслан Хабибов.

Фото: пресс-служба ДОСААФ РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
