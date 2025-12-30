-7 °С
В Башкирии социальную поддержку получают 1,2 миллиона жителей

Главный приоритет — это поддержка людей, отметил в соцсетях премьер-министр Андрей Назаров.

Андрей Назаров ТГ.
Фото: Андрей Назаров ТГ.

«Отдельное внимание участникам СВО и их семьям. Объем помощи увеличили более чем в два раза, до 30,8 млрд рублей. Действуют 54 меры поддержки. Важно не только помочь здесь и сейчас, но и вернуть человека к обычной жизни. Поэтому занимаемся адаптацией и трудоустройством: уже 77,8 процента вернувшихся бойцов нашли работу», — подчеркнул премьер-министр.

Рынок труда отличается стабильностью. Безработица сохраняется на уровне 1,6 процента — это заметно ниже, чем в среднем по стране.  Средняя зарплата выросла на 11 процентов.

«Башкортостан во второй раз признан лучшим регионом России по развитию спорта. Это результат общей работы. И дальше будем выполнять социальные обязательства в полном объеме», — пообещал Андрей Назаров.

Фото: Андрей Назаров ТГ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
