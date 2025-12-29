-10 °С
В Башкирии дорожные службы перейдут на усиленный режим в новогодние праздники

При сильных снегопадах на дорогах республики будет задействовано 800 единиц спецтехники.

В Башкирии в период новогодних праздников на федеральных трассах будет задействовано до 440 единиц спецтехники. Об этом на оперативном совещании в ЦУР РБ сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. Для содержания дорог регионального и местного значения в среднем будет задействовано от 300 до 400 единиц спецтехники.

— В случае сильных снегопадов и снежных заторов «Башкиратодор»  имеет возможность вывода на линию до 800 единиц снегоуборочных машин, в том числе передислокацию их по мере необходимости из других филиалов, — добавила Минакова.

Фото: стоп-кадр трансляции ЦУР РБ.

