В Башкирии дорожные службы перейдут на усиленный режим в новогодние праздники

В Башкирии в период новогодних праздников на федеральных трассах будет задействовано до 440 единиц спецтехники. Об этом на оперативном совещании в ЦУР РБ сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. Для содержания дорог регионального и местного значения в среднем будет задействовано от 300 до 400 единиц спецтехники.

— В случае сильных снегопадов и снежных заторов «Башкиратодор» имеет возможность вывода на линию до 800 единиц снегоуборочных машин, в том числе передислокацию их по мере необходимости из других филиалов, — добавила Минакова.

Фото: стоп-кадр трансляции ЦУР РБ.