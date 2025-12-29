-10 °С
У жителей Башкирии началась двухдневная рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя для большинства сотрудников будет двухдневной, сообщили в Гострудинспекции в РБ.

Минтруд РФ.
Фото: Минтруд РФ.

День 31 декабря стал в России официальным выходным. Новогодние каникулы начнутся с этой даты и продлятся по 11 января. Но поскольку это выходной, а не праздничный день, продолжительность работы во вторник, 30 декабря, не сокращается.

Когда работнику должны выплатить зарплату за декабрь, если далее следуют длинные праздники?

По словам замруководителя Гострудинспекции в РБ Оксаны Вансковой, при совпадении даты выплаты зарплаты с выходным или праздником деньги нужно перечислить накануне этого дня.  То есть, если срок выплаты зарплаты приходится на период с 1 по 11 января, окончательно рассчитаться с работниками за декабрь работодатель обязан не позднее 30 декабря.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
