У жителей Башкирии началась двухдневная рабочая неделя

День 31 декабря стал в России официальным выходным. Новогодние каникулы начнутся с этой даты и продлятся по 11 января. Но поскольку это выходной, а не праздничный день, продолжительность работы во вторник, 30 декабря, не сокращается.

Когда работнику должны выплатить зарплату за декабрь, если далее следуют длинные праздники?

По словам замруководителя Гострудинспекции в РБ Оксаны Вансковой, при совпадении даты выплаты зарплаты с выходным или праздником деньги нужно перечислить накануне этого дня. То есть, если срок выплаты зарплаты приходится на период с 1 по 11 января, окончательно рассчитаться с работниками за декабрь работодатель обязан не позднее 30 декабря.