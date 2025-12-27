-9 °С
Снег
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
27 Декабря , 11:08

В Башкирии продолжается операция «Трезвый водитель»

Как сообщает Госавтоинспекция Башкирии, в пятницу в республике традиционно прошли рейды, направленные на предупреждение дорожных аварий и пресечение нарушений ПДД. Они уже дали результаты.

В Башкирии продолжается операция «Трезвый водитель»
В Башкирии продолжается операция «Трезвый водитель»

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении правонарушителей составлено более 1200 административных материалов.

Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 33 нетрезвых водителя, 24 водителя, не имеющих водительского удостоверения, и еще пять, уже лишенных прав.

‎За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, пострадал один человек. ‎Задержаны шесть водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии, еще четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru