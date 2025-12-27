В Башкирии продолжается операция «Трезвый водитель»

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении правонарушителей составлено более 1200 административных материалов.

Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 33 нетрезвых водителя, 24 водителя, не имеющих водительского удостоверения, и еще пять, уже лишенных прав.

‎За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, пострадал один человек. ‎Задержаны шесть водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии, еще четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.