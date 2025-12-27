Радий Хабиров поздравил спасателей с профессиональным праздником

— Спасатель – это особое призвание, образ жизни сильных духом людей, для которых долг и ответственность всегда стоят на первом месте. Уходящий год вновь стал подтверждением вашего мужества, самоотверженности, готовности прийти на помощь. В условиях чрезвычайных ситуаций, природных бедствий и техногенных аварий вы неизменно доказываете свой высокий профессионализм, — отметил Радий Хабиров. — Наша республика, как и другие российские регионы, столкнулась с новыми вызовами, включая атаки беспилотных летательных аппаратов. Благодаря вашей слаженной работе и оперативности удалось избежать человеческих жертв, минимизировать последствия. Практически еженедельно вы сопровождаете гуманитарные конвои в зону специальной военной операции для поддержки наших воинов-земляков.

Благодаря профессиональной работе спасателей и пожарных в этом году спасено более полутора тысяч человек, ликвидировано свыше 7 тысяч пожаров. В марте вы оперативно эвакуировали жителей деревни Азово Архангельского района из зоны подтопления.

Особые слова признательности — в адрес ветеранов. Многие из вас остаются в строю, передают свой опыт и знания молодому поколению спасателей.

Желаю вам и вашим родным, близким крепкого здоровья, благополучия и спокойствия. Пусть будет меньше тревог и чрезвычайных происшествий.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.