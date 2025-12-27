Почтовые отделения Башкирии изменят график работы в новогодние каникулы

30 декабря и 6 января почтовые отделения будут функционировать, но завершат работу на час раньше.

31 декабря, а также 1, 2 и 7 января почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Для некоторых почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на ее сайте или в мобильном приложении компании.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.