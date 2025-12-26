-13 °С
Радий Хабиров принял участие в «кадровом» Госсовете под председательством Путина

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании Государственного совета, которое провел президент России Владимир Путин. На повестке — вопросы подготовки кадров для экономики страны.

После заседания глава Башкортостана подвёл основные итоги обсуждения. Радий Хабиров подчеркнул, что подготовке квалифицированных кадров в республике уделяют большое внимание.

— Это одна из самых актуальных тем. Экономика развивается, в ней должны трудиться люди. На заседании обсуждали ровно то, чем мы занимались в этом году и в предыдущие годы.

Несколько лет назад мы приняли правильное стратегическое решение о развитии системы профессионального образования и уже чувствуем определённый положительный эффект, — сказал руководитель региона. 

— Совершенно точно меняется вообще структура труда, появляются новые профессии. Искусственный интеллект и цифровизация входят в нашу жизнь. На повестке стоит очень важный вопрос повышения производительности труда.

В ближайшее время мы получим перечень поручений президента страны по итогам заседания Госсовета, чтобы принять активное участие в формировании новой кадровой политики — процитировала главу республики его пресс-служба.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
