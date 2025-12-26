-10 °С
26 Декабря , 16:48

Из Башкирии в зону СВО отправлены 169-й и 170-й гуманитарные конвои

Грузы предназначены для 59 воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции, сообщает в своем телеграм-канале председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

В состав груза вошли бронированные автомобили, бани, стройматериалы, инструменты, продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и средства личной гигиены. Также подарки, письма школьников, обереги и даже новогодние елки.

Во время отправки грузов заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов сказал, что это особый гумконвой, потому что предновогодний.

– Мы постарались выполнить все заявки командиров войсковых частей и направить то, что они просили. Торопились, чтобы успеть довезти все до Нового года. Поздравляем всех ребят с наступающим праздником, желаем успешного выполнения всех поставленных задач, чтобы живыми и здоровыми вернулись домой, – сказал он.

Фото: телеграм-канал Кирилла Первова.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
