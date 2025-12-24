-25 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
24 Декабря , 17:23

В Башкирии полицейские изъяли у жителя Подмосковья более пяти кило наркотиков

Злоумышленник был задержан в ходе рейда на восьмом километре автодороги Западный обход Уфы, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Башкирии полицейские изъяли у жителя Подмосковья более пяти кило наркотиков
В Башкирии полицейские изъяли у жителя Подмосковья более пяти кило наркотиков

При досмотре автомобиля 26-летнего жителя Московской области обнаружили и изъяли 12 полимерных пакетов с наркотиками массой более килограмма. В телефоне водителя находились координаты закладок, оборудованных в Уфе и Уфимском районе. В последующем из них изъяли еще 29 полимерных пакетов. Общая масса составила более пяти килограммов.

Задержанный признал вину и сообщил, что «подработку» нашел в одном из мессенджеров. В течение нескольких месяцев он сбывал запрещенные вещества в Самаре и Уфе. Возбуждены уголовные дела.

В Башкирии полицейские изъяли у жителя Подмосковья более пяти кило наркотиков
В Башкирии полицейские изъяли у жителя Подмосковья более пяти кило наркотиков
В Башкирии полицейские изъяли у жителя Подмосковья более пяти кило наркотиков
В Башкирии полицейские изъяли у жителя Подмосковья более пяти кило наркотиков
В Башкирии полицейские изъяли у жителя Подмосковья более пяти кило наркотиков
Автор: Артур СМОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru