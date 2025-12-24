В Башкирии полицейские изъяли у жителя Подмосковья более пяти кило наркотиков

При досмотре автомобиля 26-летнего жителя Московской области обнаружили и изъяли 12 полимерных пакетов с наркотиками массой более килограмма. В телефоне водителя находились координаты закладок, оборудованных в Уфе и Уфимском районе. В последующем из них изъяли еще 29 полимерных пакетов. Общая масса составила более пяти килограммов.

Задержанный признал вину и сообщил, что «подработку» нашел в одном из мессенджеров. В течение нескольких месяцев он сбывал запрещенные вещества в Самаре и Уфе. Возбуждены уголовные дела.