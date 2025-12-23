Юные жители Башкирии посетили рабочую резиденцию главы республики

Для Максима эта встреча стала уже второй, рассказали в пресс-службе главы РБ. Впервые он побывал у руководителя региона в прошлом году по его личному приглашению, и тогда же получил повторное приглашение в гости. Несмотря на то, что подросток по состоянию здоровья обучается на дому, он ведет активную творческую жизнь, занимается в художественном кружке в сельском клубе. Его отец рассказал, что Максим дважды проходил реабилитацию в Республиканском комплексе «Салют», и сейчас семья готовит документы для лечения в знаменитом Национальном центре травматологии и ортопедии имени академика Илизарова.

Как отметила учительница Максима Альгиза Алибаева, мальчик сделал большие успехи — начал самостоятельно читать и продолжает развивать свой талант в рисовании. В подарок главе республики он принес один из своих рисунков и поделился мечтой стать танкистом.

«Это настоящая мужская мечта. Приглашаю тебя в марте будущего года в наш парк «Патриот». Думаю, что получишь много ярких впечатлений», — сказал Радий Хабиров. Руководитель региона оставил на рисунке мальчика свои пожелания и вручил ему новогодний подарок.

«Эта картина теперь будет висеть на самом видном месте рядом с фотографией главы республики. Я уже второй раз в его кабинете, для меня это большое счастье», — поделился эмоциями Максим.

В тот же день свою мечту осуществила и четвероклассница Амина Шангареева. В ноябре этого года 10-летняя девочка обратилась на Прямую линию с желанием подарить Радию Хабирову свой рисунок, посвященный Дню Республики. Ее пригласили в Уфу.

Руководитель региона рассказал школьнице о своей работе и вручил новогодний подарок. Он также отметил, что в её родном Октябрьском, где живут трудолюбивые люди, уже построен Ледовый дворец, а сейчас возводится большой бассейн. «Мне сообщили, что ты любишь плавать, так что скоро у тебя будут все условия для занятий. Поздравляю тебя и твою семью с наступающим Новым годом!» — сказал Радий Хабиров.

Амина, которая второй год учится в детской художественной школе у талантливого педагога-иллюстратора Гульнары Фаляховой, мечтает стать дизайнером, получить образование в Уфе, но вернуться работать в родной город.

«Моя новогодняя мечта сбылась, я даже не думала, что меня пригласят к Радию Фаритовичу. Он очень простой в общении, высокий такой, как настоящий Дед Мороз», — рассказала девочка.

Общаясь с журналистами, глава Башкирии отметил, что в преддверии Нового года всем хочется немного побыть в роли волшебника.

«Я рад, что отец Максима занимается его здоровьем... Думаю, что и Амине из Октябрьского приятно было сегодня приехать в Уфу. Подаренные ребятами работы я повешу у себя на стене. Когда я вижу эти детские рисунки, сердце радуется», — подчеркнул Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба главы РБ.