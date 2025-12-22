В Башкирии в новогодние каникулы вывозить мусор будут вовремя

Вопрос рассмотрели на совещании под руководством премьер-министра Андрея Назарова, сообщает пресс-служба правительства РБ.

— Приоритетом для нас на ближайший период является бесперебойный вывоз отходов в новогодние праздники и оперативная работа с обращениями граждан, — подчеркнул глава республиканского кабмина.

В свою очередь, министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов сообщил, что для вывоза мусора будет задействовано 436 единиц техники. Также будет вестись мониторинг с помощью систем «ГЛОНАСС» и ГИС «ТКО-Башкортостан 2.0», будут работать колл-центры.

— Прошу глав администраций взять на контроль содержание улично-дорожной сети населенных пунктов и своевременную расчистку проездов к контейнерным площадкам и самих мест накопления ТКО, оперативное устранения препятствий к вывозу ТКО, — сказал Нияз Фазылов. — В случае отсутствия проезда к населенному пункту по погодным условиям, уведомить об этом не только регионального оператора, но и население, обязательно информировав о прогнозных сроках возобновления вывоза ТКО.

Также на совещании Андрей Назаров отметил, что по итогам года Башкирия занимает первое место в экологическом рейтинге среди регионов-«хорошистов», составленном комитетом Госдумы РФ по экологии. Рейтинг составлялся, исходя из выполнения показателей нацпроекта «Экологическое благополучие» и ситуации с обращением с ТКО.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.