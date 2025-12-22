-18 °С
Глава Башкирии присвоил почётные звания энергетикам

Награждение лучших представителей отрасли произошло на оперативном совещании правительства Башкирии сегодня, 22 декабря.

Глава Башкирии Радий Хабиров сказал, что выбрал для награждения самый уместное время — сегодня Россия празднует День энергетика. Звания «Заслуженный энергетик Республики Башкортостан» удостоены три работника отрасли.

Указом главы региона звание «Заслуженный энергетик Республики Башкортостан» присвоено: главному инженеру «Белебеевских электрических сетей» Сергею Адашкову; начальнику участка западного района ООО «Башкирская сетевая компания» Артуру Горожанкину; начальнику Кармановского ремонтного управления, филиала ООО «Башкирская генерирующая компания» Айрату Фасхутдинову.

Фото: скриншот видеотрансляции.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
