Глава Башкирии присвоил почётные звания энергетикам

Глава Башкирии Радий Хабиров сказал, что выбрал для награждения самый уместное время — сегодня Россия празднует День энергетика. Звания «Заслуженный энергетик Республики Башкортостан» удостоены три работника отрасли.

Указом главы региона звание «Заслуженный энергетик Республики Башкортостан» присвоено: главному инженеру «Белебеевских электрических сетей» Сергею Адашкову; начальнику участка западного района ООО «Башкирская сетевая компания» Артуру Горожанкину; начальнику Кармановского ремонтного управления, филиала ООО «Башкирская генерирующая компания» Айрату Фасхутдинову.

Фото: скриншот видеотрансляции.