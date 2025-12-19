-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
19 Декабря , 10:23

Жителям Башкирии рассказали, как они будут работать в новогодние каникулы

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января, сообщили в Гострудинспекции.

Жителям Башкирии рассказали, как они будут работать в новогодние каникулы
Жителям Башкирии рассказали, как они будут работать в новогодние каникулы

Но не все будут отдыхать целых двенадцать дней — многие работают по графику или вахтой, у кого-то «шестидневка». Как они будут трудиться и какая оплата им полагается?

— Сначала поясню, что выходной день с воскресенья, 5 января, перенесен на среду, 31 декабря. Продолжительность работы во вторник, 30 декабря, не сокращается, — отметила замруководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.

Нерабочими праздничными являются дни с 1 по 8 января, и они в любом случае (и при сменном графике, вахте) оплачиваются в двойном размере либо предоставляется отгул. 31 декабря и 9 января — перенесенные выходные дни. Тем, у кого они рабочие по графику, оплата производится в одинарном размере, а у кого они выходные (при «пятидневке», например) — в двойном. При «шестидневке» рабочим днем будет не только 10 января, но и 9 января, так как он перенесен с субботы, 3 января. Оплата будет в одинарном размере.

При предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни с 1 по 8 января в число календарных дней отдыха не включаются. Но если отпуск приходится на 31 декабря или 9, 10, 11 января, он не продлевается, так как эти дни являются выходными.

Инфографика: Минтруд РФ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru