Жителям Башкирии рассказали, как они будут работать в новогодние каникулы

Но не все будут отдыхать целых двенадцать дней — многие работают по графику или вахтой, у кого-то «шестидневка». Как они будут трудиться и какая оплата им полагается?

— Сначала поясню, что выходной день с воскресенья, 5 января, перенесен на среду, 31 декабря. Продолжительность работы во вторник, 30 декабря, не сокращается, — отметила замруководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.

Нерабочими праздничными являются дни с 1 по 8 января, и они в любом случае (и при сменном графике, вахте) оплачиваются в двойном размере либо предоставляется отгул. 31 декабря и 9 января — перенесенные выходные дни. Тем, у кого они рабочие по графику, оплата производится в одинарном размере, а у кого они выходные (при «пятидневке», например) — в двойном. При «шестидневке» рабочим днем будет не только 10 января, но и 9 января, так как он перенесен с субботы, 3 января. Оплата будет в одинарном размере.

При предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни с 1 по 8 января в число календарных дней отдыха не включаются. Но если отпуск приходится на 31 декабря или 9, 10, 11 января, он не продлевается, так как эти дни являются выходными.

Инфографика: Минтруд РФ.