В России могут сохранить уровень поддержки многодетных семей при росте их дохода

Так Владимир Путин отреагировал на вопрос матери шести детей из тюменского села Абалак. В семье при обоих работающих родителях доход на несколько сотен рублей превышает установленный минимум для получения льгот, и люди остаются без поддержки.

«Как только доход увеличивается - сразу снижается поддержка от государства, получается, что это не стимулирует людей к трудовой деятельности. Экономии тут нет, а попытка получить доход за счет многодетных семей - это аморально. Это ошибка со стороны правительства. Уверен, что вас услышат», – пообещал президент.

Он также напомнил, что в случае, если расходы на коммуналку превышают на 22% совокупный доход семьи, то государство должно оказать поддержку и брать на себя все, что свыше этого.

Фото: скриншот трансляции.