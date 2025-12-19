-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
19 Декабря , 16:57

В России могут сохранить уровень поддержки многодетных семей при росте их дохода

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии пообещал решить проблему снижения поддержки многодетных семей, доход которых увеличился.

В России могут сохранить уровень поддержки многодетных семей при росте их дохода
В России могут сохранить уровень поддержки многодетных семей при росте их дохода

Так Владимир Путин отреагировал на вопрос матери шести детей из тюменского села Абалак. В семье при обоих работающих родителях доход на несколько сотен рублей превышает установленный минимум для получения льгот, и люди остаются без поддержки.

«Как только доход увеличивается - сразу снижается поддержка от государства, получается, что это не стимулирует людей к трудовой деятельности. Экономии тут нет, а попытка получить доход за счет многодетных семей - это аморально. Это ошибка со стороны правительства. Уверен, что вас услышат», – пообещал президент.

Он также напомнил, что в случае, если расходы на коммуналку превышают на 22% совокупный доход семьи, то государство должно оказать поддержку и брать на себя все, что свыше этого.

Фото: скриншот трансляции.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru