18 Декабря , 12:42

Жителей Уфы в новогоднюю ночь пригласили на площадь имени Ленина

Обширная праздничная программа подготовлена для уфимцев всех возрастов, сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник управления по культуре и искусству Айгуль Хасанова.

Церемония зажжения огней на центральной городской елке на площади Ленина состоится 25 декабря в 17.00 (0+). Она продолжится праздничным представлением с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Одновременно с новогодним городком откроется резиденция Деда Мороза. Она будет работать по 11 января с 12.00 до 20.00, в новогоднюю ночь — до 2.00. С 16.30 до 17.30 Дед Мороз и его команда будут встречать уфимцев на улице, проводить игровые программы, хороводы вокруг елки и фотосессии. Огни на елке будут зажигаться в 17.00.

Главным событием в новогоднюю ночь станет праздничный концерт на площади имени Ленина. Он начнется в 22.30 и продлится до 2.30.

Уехать домой уфимцы смогут на общественном транспорте, который будет работать до окончания мероприятий.

Фото: Администрация Уфы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
