В Уфе обсудили вопросы сохранения межнациональной стабильности в регионе

Открывая заседание, руководитель региона Радий Хабиров отметил: в конце ноября президент страны утвердил новую Стратегию государственной национальной политики на период до 2036 года, цель которой — укрепление единства многонационального народа России. В ее рамках в республике ведется системная работа.

— Вся наша работа — концепции, госпрограммы, деятельность культурных центров — встроена в федеральную вертикаль государственной национальной политики и отвечает современным вызовам, — подчеркнул Радий Хабиров.

По его словам, 2025 год для сферы межнациональных и межконфессиональных отношений был очень насыщенным.

— Мы запустили новые объединяющие всех нас праздники — День национального костюма, День танца, День эпоса «Урал-батыр», — напомнил глава республики. — Растет популярность в том числе за пределами республики наших форумов и фестивалей — «Китап байрам», «Айда играть!», «Тамга». Точками притяжения стали 19 историко-культурных центров (ИКЦ) — филиалов республиканского Дома дружбы народов. Шесть башкирских ИКЦ успешно работают в регионах с компактным проживанием башкирского населения. В условиях СВО деятельность наших историко-культурных центров не ограничивается вопросами культуры. С первых дней они организуют сбор гуманитарной помощи, проводят мероприятия для детей, прибывших из Донецка и Луганска.

Среди важных направлений работы он также назвал развитие в республике сети полилингвальных школ, общее число которых выросло до 11, а также действующие в регионе меры поддержки сферы межнациональных отношений. Речь идет о субсидиях на реализацию важных программ и мероприятий, конкурсах Фонда грантов Главы Башкортостана. Так, за последние шесть лет Фонд провел 24 конкурса, поддержал более 990 социально значимых, в том числе этнокультурных проектов. Общая сумма грантовой поддержки превысила 1,5 млрд рублей, привел цифры Радий Хабиров.

О результатах социологических опросов общественного мнения о состоянии межнациональных отношений в регионе рассказал директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры республики Марат Марданов. Так, более 90 процентов респондентов оценивают их как доброжелательные, а среди молодежи от 18 до 24 лет отмечается высокий уровень гражданской идентичности.

— Мы находимся в фокусе масштабного внешнего воздействия, — подчеркнул также Марат Марданов. — Его основная цель — подрыв основ нашей государственности, «раскачка» ее этноконфессионального компонента. При этом мы видим, что специальная военная операция способствовала сплочению нашего общества. Важным фактором здесь стал менталитет башкирского народа и его богатая военная история.

На заседании также выступили духовные лидеры республики — председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин, глава Башкортостанской митрополии Московского патриархата Русской Православной Церкви митрополит Филарет, председатель Духовного управления мусульман Башкортостана, муфтий Айнур Биргалин и главный раввин республики Дан Кричевски. Они отметили, что укрепление единства и сплоченности жителей остается приоритетом для традиционных конфессий, а также выразили признательность руководству республики за поддержку просветительских проектов, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: пресс-служба главы РБ.