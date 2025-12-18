В Уфе назвали даты открытия ледовых городков

Первым в городе откроется ледовый городок в поселке Максимовка. Это произойдет 19 декабря в 12.00.

Далее церемонии открытия новогодних городков пройдут:

22 декабря — перед ДК «Моторостроитель» (17.00);

23 декабря — в поселке Князево (11.00);

24 декабря — в микрорайоне Шакша (12.30), в парке «Кашкадан» (14.00) и в парке «Волна» (17.00);

25 декабря — на площади имени Ленина (17.00);

26 декабря — на площади имени Серго Орджоникидзе (12.00), перед Дворцом спорта (13.30), перед Уфимской детской филармонией (15.00), в парке «Демский», сквере Юнармейцев и перед ДК «Ядкарь» (17.00);

27 декабря — в сквере «Времена года» (15.00) и в микрорайоне Инорс (16.00).

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.