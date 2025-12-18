В Башкирии построят новый торговый центр

Компания получила в аренду 800 кв. метров земли без торгов для строительства многофункционального комплекса. Объект планируется возвести в Абзелиловском районе, сообщает пресс-служба правительства РБ. Специалисты Корпорации развития региона бесплатно проконсультировали инвестора по мерам господдержки и провели анализ земельного участка на соответствие планируемому использованию и отсутствие ограничений.

— Мы работаем с проектами из самых разных сфер: от промышленного производства до придорожного сервиса, — прокомментировал гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов. — Все эти инвестиционные инициативы направлены на достижение общей цели — комплексное развитие региона. Реализация данного проекта при поддержке министерства торговли и услуг Башкортостана, Администрации муниципалитета будет способствовать удовлетворению потребности посетителей в товарах первой необходимости и созданию комфортной среды для арендаторов торговых площадей,

Первый этаж многофункционального комплекса займут кафе и торговые помещения, второй — магазин стройматериалов. Открытие запланировано до 2030 года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.